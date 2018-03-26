رغم تراجعه عالميا.. أسعار الذهب في السوق المحلي تستقر

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي، اليوم الإثنين، عند نفس مستويات أمس الأحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 659 جنيها، وهو نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 567 جنيها، والجرام عيار 24 عند 753 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5272 جنيها، بحسب نجيب.

وعالميا تراجع سعر المعدن، وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1346.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقا لوكالة رويترز.