البنك الزراعي يبيع 58 ألف شهادة "أمان" بقيمة 110 ملايين جنيه

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، اليوم السبت، إن البنك باع 58 ألف شهادة من شهادات أمان المصريين، لأفراد وعمال في شركات، بقيمة 110 ملايين جنيه، خلال 3 أسابيع.

وأشار القصير، إلى أن البنك تلقى 86 ألف طلب لإصدار شهادات للعمال من جهات وشركات مختلفة، وأن البنك يعمل حاليا على

تجميع بيانات العمال لإصدار شهادات لهم.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الجارى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.