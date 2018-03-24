التعاون للبترول تنشئ 7 محطات وقود جديدة بكفر الشيخ باستثمارات 50 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة التعاون للبترول، بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، لإقامة 7 محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود، كمرحلة أولى لاستغلال الأراضي التابعة للمحافظة وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 50 مليون جنيه.

وقال بيان لوزارة البترول، اليوم السبت، إن الوزير طارق الملا شهد توقيع البروتوكول، في إطار العمل على استغلال الأصول والموارد المملوكة للدولة بالصورة المثلى طبقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف البيان، أن الوزير أكد تقدم الوزارة في تنفيذ مشروعات لتحسين ورفع مستوى الخدمات في المحافظات فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الوقود، وتطوير منظومة توزيع المنتجات البترولية لمواكبة النمو السكاني المتزايد وحركة التوسع العمراني، وإنشاء الطرق الجديدة.

وأشار الملا إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقات مماثلة مع كافة المحافظات للتوسع في إنشاء محطات تموين وخدمة السيارات بالوقود باستغلال الأصول المتاحة، وفقا للبيان.