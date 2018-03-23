الاتحاد الأوروبي يطالب بإعفاء دائم من رسوم ترامب الجمركية الجديدة

القاهرة- وكالات:

طالب زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح التكتل إعفاء دائما من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم في إطار نزاع تجاري مع الصين، بحس بوكالة رويترز.

وذكر بيان مشترك أصدره 28 من زعماء دول الاتحاد خلال اجتماع قمة في بروكسل أن "هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها على أساس الأمن القومي". وأن الحماية التي تشمل قطاعات بأكملها في الولايات المتحدة ليست علاجا ملائما لمشكلات الطاقة الإنتاجية الزائدة الحقيقية.

أضاف أن الاتحاد "يحيط علما بأن شحنات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي أُعفيت مؤقتا من مثل تلك الإجراءات ويدعو أن يصبح هذا الإعفاء دائما".

كما جدد المشاركون في القمة التأكيد على "التزامهم بالعلاقات القوية عبر الأطلسي كحجر زاوية في أمن ورخاء كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".