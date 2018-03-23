اقتصاد الأسبوع: أسعار السلع في عيد الأم وموعد صرف رواتب العاملين بالحكومة

كتبت- إيمان منصور:

يرصد مصراوي، في إطار الخدمة الأسبوعية التي يقدمها لقرائه، أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أخبارًا اقتصادية هامة، توقيع مصر على اتفاقية تجارة حرة بقارة أفريقيا، وطرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصة، وحصيلة شهادة أمان بالبنوك، وشروط قرض السيارة الجديدة في البنوك.

كما شهد أيضا، وموعد صرف رواتب العاملين بالدولة، وتخفيضات عيد الأم لم تنجح في انتعاشة الأسواق، وتراجع أسعار البصل والثوم، وزيادة أسعار الدواجن، والذهب لم يعد للهدايا.

لمزيد من التفاصيل:

رغم تخفيضات عيد الأم.. تجار: "الناس بطلت تشتري هدايا"

صرف رواتب العاملين بالدولة من يوم 25 لـ28 في الشهر

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