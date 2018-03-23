بعد صعودها عالميا.. ماذا فعلت أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس جنيهين في الجرام مقارنة بأسعار الجمعة الماضية، تأثرا بصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 650 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 648 جنيها الجمعة الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 557 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 743 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وأرجع نادي نجيب زيادة أسعار الذهب في مصر إلى ارتفاعها عالميا، حيث زاد سعر الأوقية بنحو 20 دولارا.

ويشهد سوق الذهب حالة من الركود في حركة البيع والشراء بالسوق المصري رغم موسم عيد الأم والذي ترتفع فيه نسبة المبيعات، ولكن سؤء الحالة الاقتصادية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع كانت السبب في هذا الركود، بحسب نجيب.

وبحسب وكالة رويترزارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة في الوقت الذي دفع فيه خطر نشوب حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1340.7 دولار للأوقية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على "التراجع عن حافة الهاوية".

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يوما، مما يتيح مجالا أمام التوصل إلى تسوية. لكن المستثمرين يخشون من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تتطور إلى تبعات سلبية محتملة على النمو العالمي.