أمريكا تشتكي لمنظمة التجارة من سياسات صينية بشأن الملكية الفكرية

القاهرة- وكالات:

قدمت الولايات المتحدة اليوم الجمعة شكوى بمنظمة التجارة العالمية ضد الصين في إطار حزمة إجراءات اقتصادية أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بخصوص مزاعم حول سرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وقال بيان صادر عن الولايات المتحدة "يبدو أن الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية عبر حرمان حائزي براءات الاختراع الأجانب، بما في ذلك الشركات الأمريكية، من حقوق براءات الاختراع الأساسية في وقف استخدام أي كيان صيني للتكنولوجيا بعد انتهاء عقد ترخيص محدد".

أضاف البيان، "يبدو أن الصين تنتهك أيضا قواعد منظمة التجارة العالمية عبر فرض شروط تعاقدية سلبية وملزمة تشكل تمييزا ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة وتعد أقل ملاءمة لتلك التكنولوجيا".