السعودية تطرح عملاق النفط "أرامكو" في البورصة الدولية نهاية العام

مصراوي – (وكالات)

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس، أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة "أرامكو" في بورصة دولية مثل لندن أو نيويورك في النصف الثاني من العام الحالي.

ونقلت رويترز عن الفالح رويترز أن عملاق النفط السعودي قد يطرح لاكتتاب عام سواء محليًا أو دوليًا بنهاية هذا العام، وذلك على الرغم من الشكوك المثارة سابقًا حول أنها قد تؤجل ذلك إلى العام المقبل.

وأضاف الفالح لرويترز أن بورصة نيويورك مازالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو "لكن مسئولين سعوديين إلى الآن بحاجة إلى تقييم خطر دعاوى قضائية غير موضوعية محتملة قبل اتخاذ قرار نهائي".

واستكمل حديثه بالقول إن السعودية قامت بتجهيز كل المستندات "لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء... لم نغلق الباب أمام 2018".