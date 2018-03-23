الصين تخطط لفرض رسوم بـ 3 مليارات دولار على الواردات الأمريكية

بكين (د ب أ) :

أعلنت وزارة التجارة الصينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عن خطط لفرض رسوم "انتقامية" بقيمة 3 مليارات دولار على الواردات الأمريكية ومن بينها لحم الخنزير وأنابيب الصلب.

وستشمل التدابير رسوما بنسبة 25% على واردات لحوم الخنزير و 15% من الرسوم الجمركية على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.

وتأتي تلك التدابير كرد انتقامي على إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية التي تستهدف المنتجات الصينية بقيمة لا تقل عن 50 مليار دولار.