الصين تخطط لفرض رسوم بـ 3 مليارات دولار على الواردات الأمريكية
بكين (د ب أ) :
أعلنت وزارة التجارة الصينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عن خطط لفرض رسوم "انتقامية" بقيمة 3 مليارات دولار على الواردات الأمريكية ومن بينها لحم الخنزير وأنابيب الصلب.
وستشمل التدابير رسوما بنسبة 25% على واردات لحوم الخنزير و 15% من الرسوم الجمركية على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.
وتأتي تلك التدابير كرد انتقامي على إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية التي تستهدف المنتجات الصينية بقيمة لا تقل عن 50 مليار دولار.
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