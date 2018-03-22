4 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتب- مصطفى عيد:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.
وسجلت أسعار الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات، والبطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، والخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، وفقا لموقع سوق العبور.
كما وصلت أسعار اليوسفي إلى بين 3 و6 جنيهات، والفراولة إلى بين 5 و6 جنيهات، والموز البلدي إلى بين 4.5 و5 جنيهات
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.6 و4 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 و 11 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6.5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و7.5 جنيه.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 4.5 و6 جنيهات.
السبانخ بين 3 و4.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.
الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه.
الرمان بين 9 و17 جنيها.
الفراولة بين 5 و6 جنيهات.
الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.
الموز البلدي بين 4.5 و5 جنيهات.
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