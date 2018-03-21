3 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتبت - إيمان منصور:

رفعت 3 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصبح، بينما ظل مستقرا في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما صعد سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وزاد أيضا سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.