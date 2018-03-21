من بينهم مصر.. 44 دولة توقع على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

كتبت- إيمان منصور:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أن مصر و43 دولة أفريقية وقعت اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وقال الوزير إن القمة أسفرت عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من المفاوضات والتي أسفرت عن صياغة الاتفاقية، والدعوة إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.

وأضاف الوزير أن الإعلان أوضح أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التكامل الأفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، والقرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وقال إن الإعلان أشار إلى بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولي تجارة السلع وتجارة الخدمات في إطار الاتفاقية، بجانب أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد، وتقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت.

كما شدد الإعلان على أهمية اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها، واعتزام الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي المساهمة في عملية التكامل القاري في إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.

ووضع الإعلان قائمة بهذه المحاور تتضمن إطلاق المنطقة مع تبني وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول الأعضاء بالانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والمرتبطة ببرنامج العمل الخاص بالتنفيذ المؤقت للمنطقة القارية.

ونوه الوزير إلى أن الإعلان وجه أيضاً بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.