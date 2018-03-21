35 % ارتفاعا في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال فبراير

كتبت- صافي سليم:

قالت بيانات رسمية لوزارة السياحة إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال شهر فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 35.5% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، مسجلين 730.2ألف سائح.

وبحسب البيانات التي حصل مصراوي عليها، سجلت الليالي السياحية التي قضاها السائحين في مصر خلال فبراير زيادة كبيرة بنسبة 48.8% لتسجل 670 ألف ليلة سياحية، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وتصدرت ألمانيا قائمة الأسواق المصدرة للسياحة في مصر، بعدد سائحين 115.5 ألف سائح خلال فبراير، بزيادة عن 61% عن نفس الشهر العام الماضي.

وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني بعدد 87 ألف سائح بارتفاع نحو 28% عن فبراير من العام الماضي، ثم المملكة المتحدة بنحو 35 ألف سائح بزيادة 41%.

وأظهرت البيانات أن سياحة السوق العربي شهدت زيادة طفيفة بنسبة 14% خلال فبراير ليصل أعداد السائحين إلى 151 ألف سائح.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق العربية المصدرة سياحة إلى مصر ليصل عدد سائحيها إلى 49 ألف سائح، تلتها ليبيا بنحو 34.9 ألف سائح، ثم الأردن بـ12.2 ألف سائح.

وسجلت السياحة الوافدة في الأسواق الأفريقية في فبراير زيادة بنحو 10% لتصل أعدادها إلى 43 ألف سائح، وتصدرت السودان، ونيجريا قائمة البلدان المصدرة سياحة لمصر من هذا السوق.

وارتفعت نسبة السياحة الوافدة من سوق أمريكا الشمالية بـ23% خلال فبراير لتصل أعدادها إلى 22.4 ألف سائح، وسجلت السياحة الوافدة من المكسيك زيادة بـ81%، والوافدة من الولايات المتحدة 25%.

ونمت السياحة الوافدة من السوق الأسيوي ومنطقة الباسيفك زيادة طفيفة بلغت 6% لتصل أعداد السياحة الوافدة من هذا السوق 64.5 ألف سائح.

وشهدت السياحة العام الماضي، انتعاشة قوية حيث ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة 53.7%، للتجاوز السياحة عثرتها التي منيت بها منذ سقوط طائرة ركاب روسية بالقرب من جزيرة سيناء في أكتوبر 2015.