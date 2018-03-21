صندوق تحيا مصر يسلم 356 سيارة نقل للمستفيدين من مشروع تمكين الشباب

كتبت- منال المصري:

بدأ صندوق تحيا مصر اليوم الأربعاء تسليم سيارات للشباب المستفيدين من مشروعات "تمكين الشباب وخلق فرص عمل" بعدد 335 سيارة نقل عادي، و21 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن.

وبحسب بيان للصندوق، تم تسليم عدد 48 سيارة (مقسمين إلى 31 سيارة نقل عادي) للمستفيدين بمحافظات الشرقية، الدقهلية، المنيا، بالإضافة إلى ( 17 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن) للمستفيدين بمحافظات (البحيرة، بنى سويف، المنوفية، الغربية، أسيوط)، على أن يتم الانتهاء من تسليم باق السيارات خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

وينفذ صندوق تحيا مصر مشروعات التمكين الإقتصادي وخلق فرص عمل للشباب بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، لتوفير عدد 5 آلاف فرصة عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التموين.

وتعد هذه المشروعات قرض دوار بحيث يقوم المستفيد بسداد دفعة مقدمة 15% وسداد باقي المبلغ على 6 سنوات بفائدة 5% سنوياً.

وانتهى الصندوق من توزيع 1000 سيارة تاكسي على الشباب في 10 محافظات، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسليم 200 سيارة نقل مبرد حمولة 5 طن يتملك كل 3 شباب سيارة، بالإضافة إلى تسليم عدد 40 سيارة نقل مبرد حمولة 1.5 طن. في 19 محافظة.