البنك الزراعي يضخ 300 مليون جنيه في مشروع إحياء البتلو حتى الآن

كتبت-منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصري، إن البنك ضخ 300 مليون جنيه في المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو بعدد ألفين عميل من بدايته منتصف العام الماضي.

وأضاف لمصراوي أن التمويلات ساهمت في شراء 21 ألف رأس ماشية بفائدة 5% متناقصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع البنك الزراعي على تطوير المرحلة القادمة لمشروع البتلو.

وأوضح أن الحكومة تضع إحياء مشروع البتلو على رأس أولوياتها لزيادة إنتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الوفرة من الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.

ويستهدف المشروع صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة.

وكان القصير قال لمصرواي في تصريحات سابقة إن البنك المركزي ضخ تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه بفائدة 5% متناقصة لتمويل مشروع البتلو بناء على طلب البنك الزراعي.