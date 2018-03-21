جي تي أي مصر للسجائر استثمرت 30 مليون دولار في مصر خلال 4 سنوات

كتب- عبد القادر رمضان:

قال أيمن عباسي، مدير عام شركة جي تي أي مصر، لتي تعمل في مجال إنتاج السجائر والمعسل، إن الشركة استثمرت حوالي 30 مليون دولار في تحديث وتطوير خطوط إنتاجها في مصر خلال الأربعة سنوات الماضية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية مع الصحفيين اليوم الأربعاء أن الشركة استثمرت ما بين 8 و10 ملايين دولار في شراء وتجهيز خط إنتاج جديد لتصنيع سجائر كاميل التي طرحتها في السوق المصري خلال الشهرين الماضيين.

وقال إن الشركة تستهدف زيادة حصتها السوقية بين 10 و15% خلال العام الجاري.

وارتفعت حصة الشركة في السوق المحلي إلى حوالي 2.5% خلال العام الجاري، مقابل 1% في 2016، بحسب العباسي.

وقال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الحكومية في الشركة التي تعمل في مصر منذ خمس سنوات، إن الشركة تسعى لزيادة حصتها في السوق المحلي وطرح مزيد من الأصناف خلال الفترة المقبلة.

وتنتج الشركة سجائر ونستون في مصر، كما تعمل في تصنيع المعسل من خلال شركة النخلة للدخان التي استحوذت عليها في 2013.

وجي تي أي مصر، هي الذراع المصري لشركة Jti اليابانية التي تعمل في 120 دولة حول العالم.

وقال إسماعيل إن ماكينة إنتاج سجائر كاميل هي الأحدث في العالم.

وتوقع إسماعيل أن يكون العام الحالي صعبا على صناعة السجائر في مصر مع فرض مزيد من الضرائب والمنافسة بين الشركات.

وعن فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر لصالح منظمة التأمين الصحي الشامل الجديدة قال إسماعيل إن الشركات لم تخطر حتى الآن بآلية فرض هذه الضريبة وما إذا كانت ستخصم من الضرائب الحالية أم أنها ضريبة إضافية جديدة.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من ثمن عبوة السجائر عبارة عن ضرائب وجزء من هذه الضرائب يوجه بالفعل لصالح التأمين الصحي.