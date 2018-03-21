التخطيط: استيراتيجية مواد البناء تستهدف زيادة صادراته 25% خلال 3 سنوات

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، إن استيراتيجية قطاع مواد البناء 2020، تستهدف رفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى الـ 3سنوات المقبلة>

وتحويل مصر لمركز أقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى زيادة عدد التكتلات التي تخدمها الاستيراتيجة إلى 20 تكتلا في مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان " دور التشييد والأنشطة العقارية"، يبحث أهمية قطاع التشييد والبناء ودور التنمية العمرانية في مصر وعلاقتها بالتنمية الشاملة، بحسب بيان الوزارة.

وبحسب البيان، قال أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط، إن استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها تبلغ حوالي 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 44.8 مليار جنيه.

وأضاف أن قطاع البناء والتشييد، يرتبط به أكثر من 100صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.

وكانت الوزيرة هالة السعيد، قالت إن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوي العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%.

وأشارت الوزيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب علي محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العمرانية الكبرى وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودي الدخل، ومواصلة أعمال تنفيذ مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات الغير آمنة.