مصرف أبو ظبي الإسلامي يرفع سعر شراء الدولار في نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار إلى 17.60 جنيه مقابل 17.58 جنيه في الصباح، بينما بقى سعر البيع عند 17.68 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه أيضا في بنك الإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.