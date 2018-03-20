رئيس البورصة يخطط لعقد لقاءات مع شركات سوق النيل من أجل تطويره

القاهرة - مصراوي:

قال محمد فريد رئيس البورصة، إنه يخطط لترتيب عدة لقاءات تضم شركات بورصة النيل والرعاة المعنيين بجلب شركات للقيد ببورصة للنيل، بحسب بيان من البورصة اليوم الثلاثاء.

وأضاف فريد خلال ورشة عمل عقدتها بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذه اللقاءات تأتي سعيا منه لتطوير وتحديث بورصة النيل، وإزالة كافة المعوقات وتحفيز الشركات وتأهيلها، والوقوف على النتائج التي حققها الرعاة حتى الآن.

وذكر فريد أن جهود إدارة البورصة لتطوير بورصة النيل تتضمن فتح قنوات اتصال مع كافة المؤسسات المالية المهتمة بتقديم الدعم والعون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف بناء القدرات التشغيلية لهذه الشركات وتطوير مهاراتها فيما يتعلق أيضا بأنشطة الحوكمة والقدرات البشرية، خاصة للشركات التي لديها رغبة حقيقية وجادة في التوسع والنمو.

وأوضح فريد أن جهود تطوير بورصة النيل تأتي للتأكيد من إدارة البورصة على أن هذه السوق ليست للتخارج بل هي منصة مهمة لتمويل التوسع والنمو والادخار والاستثمار أيضا خاصة على الأجل الطويل.

وذكر رئيس البورصة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية في العالم, لقدرتها على خلق مزيد من الوظائف والتطور بشكل سريع، لذلك أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من مكونات النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصاديات المتقدمة.

وبورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر بورصة النيل فرص التمويل للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة القطاعات بدون تعقيدات بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية، ويوفر المزيد من فرص العمل في إطار يجمع بين المرونة في قيد الشركات مع توفير الحماية لحقوق كل من الشركات المقيدة والمستثمرين، بحسب موقع البورصة.