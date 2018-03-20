وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح تطوير حديقة الميريلاند اليوم

كتبت- إيمان منصور:

تشارك هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند بحي مصر الجديدة والتي تملكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحسب بيان من وزارة التخطيط.

ويحضر الافتتاح، المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، وغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة.

وقالت هالة السعيد إن حديقة الميريلاند من أهم معالم حي مصر الجديدة، وهي اليوم تستعيد بريقها وتعود لسابق عهدها وذلك بالتطوير الذي تم في المرحلة الأولى، مشيرة الى تطلعها للانتهاء من تطوير الحديقة بالكامل التي تعد متنزهًا للطبقة المتوسطة.

وتضمنت المرحلة الأولى من التطوير 25 فدانًا من المسطحات الخضراء وبرجولات ومشايات ودورات مياه وتراك للمشي وشلالات مياه بتكلفة نحو 40 مليون جنية.

يذكر أن تاريخ إنشاء الحديقة يعود إلى سنة 1949 وذلك تحت اسم نادي سباق الخيل.. وفي عام 1958 تم تخطيط المكان وأطلق على الحديقة اسم الميريلاند، وتقع على مساحة 50 فدانًا.

يشهد الافتتاح محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس هاني الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة وقيادات الشركة، وقيادات حي مصر الجديدة.