البورصة تتراجع للجلسة الثانية على التوالي ومؤشرها يهبط 0.3%

كتبت- إيمان منصور:

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، ليتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 17113 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 98.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 56 مليون جنيه و42.3 مليون جنيه على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الإثنين، رغم إعلان الحكومة أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 17172 نقطة.

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