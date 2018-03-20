البنك الأهلي يضخ أكثر من 3 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه، في مبادرة التمويل العقاري، استفاد منها حوالي 31.5 ألف عميل.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري بشريحة أولى 10 مليارات جنيه قبل حوالي 3 سنوات.

وأعلن المركزي قبل نهاية 2017 طرح الشريحة الثانية 10 مليارات جنيه، بنفس شروط الشريحة الأولى، بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل حسب دخل الفرد، و8% لمتوسطي الدخل و10.5% لفوق متوسطي الدخل بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 950 ألف جنيه.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن البنوك ضحت أكثر من 11 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري .

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