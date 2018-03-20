فايد: بنك مصر سيحتفظ بحصة الأغلبية في "القاهرة" بعد طرحه في البورصة

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن بنك مصر الذي يمتلك كامل أسهم بنك القاهرة، سيحتفظ بحصة الأغلبية في مصرفه، بعد طرحه في البورصة.

وأضاف فايد، في تصريحات لمصرواي، أن موعد الطرح والحصة التي سيتم طرحها في البورصة، سيقررها مالك البنك، وهي شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال فايد إن البنك تلقى استفسارات عديدة من مستثمرين أفراد وشركات، عن طرح البنك في البورصة.

وكانت وزارة المالية، أعلنت أول أمس، أسماء 23 شركة وبنكا سيتم طرحها في البورصة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، من بينها بنك القاهرة.

وتوقع وزير المالية أن تبلغ حصيلة الحكومة من طرح حصص في هذه الشركات حوالي 80 مليار جنيه.

وقال الجارحي، في بيان سابق، إن الحكومة قررت أن تتراوح نسبة الطرح في الشركات والبنوك بين 15% و30% من أسهمها، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ويأتي طرح الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، ويستهدف جمع إيرادات للدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات.

وكانت المجموعة المالية هيرمس، المستشار المالي لطرح بنك القاهرة، قالت في تصريحات سابقة، إن طرح البنك سيكون خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال فايد، لمصراوي، إن البنك يعمل حاليا على تنفيذ خطة للتوسع في السوق، "حتى يكون جاهزا لإجراءات الطرح في أي وقت يتم تحديده".

"البنك يعمل على خطة مدتها 5 سنوات هدفها التوسع في تمويل المشروعات الكبرى ليكون من البنوك الرائدة في إدارة القروض المشتركة، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يمتلكه من دور تاريخي وخبرة طويلة في تمويل هذه المشروعات" بحسب ما قاله فايد.

ويخطط البنك لإطلاق 40 فرعا جديدا بنهاية لعام الجاري، وفقا لما قاله فايد.

وقال فايد إن البنك حصل الشهر الماضي، على وديعة بقيمة ملياري جنيه من بنك مصر، باعتباره المالك الرئيسي، من أجل تدعيم قاعدته الرأسمالية.

وأضاف أن طرح بنك القاهرة في البورصة "قرار إيجابي ويساهم في تنشيط سوق المال وجذب مستثمرين بالداخل والخارج من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة ملكية البنك".

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