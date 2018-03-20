تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار السمك البلطي والبوري والمكرونة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس الإثنين، بينما ارتفعت الكابوريا والبوري.

وانخفض سعر كيلو سمك البلطي 50 قرشا، مقارنة بمستويات أمس ليتراوح بين 19 و20 جنيه.

كما تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 75 و63 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات ليتراوح بين 39 و47 جنيها.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 35 و110 جنيه.

واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه.