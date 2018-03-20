ارتفاع الطماطم وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الحامي والسبانخ والموز بين 10 قروش وجنيه، في سوق العبور اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا والملوخية والبرتقال البلدي والجوافة، بين 50 قرشا وجنيهين، وفقا لموقع سوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4 جنيهات بارتفاع 10 قروش.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 8 و 13 جنيها بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات بزيادة جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

البسلة بين 4 و6 جنيهات بانخفاض جنيه.

السبانخ بين 4.5 و5.5 جنيهات بزيادة 50 قرش.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه بتراجع 50 قرش.

الرمان بين 9 و17 جنيها.

الفراولة بين 5 و 6.5 جنيه.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 4.25 و5.25جنيه، بزيادة 25 قرشا.