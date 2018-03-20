"ابن سينا فارما" تتعاقد مع "نوفو نورديسك" لتوزيع منتجاتها في مصر

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت شركة ابن سينا فارما، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أنها وقعت عقدين جديدين مع شركة نوڤو نورديسك لتوزيع أكثر من 20 مستحضرا دوائيا لعلاج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.

وبحسب البيان، ضخت ابن سينا فارما تمهيدا للتعاقدات الجديدة استثمارات جديدة بقيمة 2 مليون جنيه لإضافة مساحات تخزين جديدة ضمن شبكة المستودعات التي تمتلكها الشركة، كما خصصت 28 شاحنة مبردة لنقل وتوزيع منتجات نوڤو نورديسك.

وقال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، إن استثمارات الشركة الأخيرة لاستيعاب العقود الجديدة تأتي في إطار خطة التوسعات الرأسمالية التي ستشهد ضخ 700 مليون جنيه لإنشاء فروع جديدة، وتنمية شبكة التوزيع على مدار الـ 5 سنوات مقبلة.

وتوزع ابن سينا فارما منتجات أكثر من 325 شركة لصناعة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية على الساحة المحلية والدولية من خلال شبكة توزيع تغطي أكثر من 39 ألف عميل من الصيدليات، وصغار الموزعين، والمستشفايات العامة والخاصة في مختلف محافظات مصر.

وتحتل شركة ابن سينا فارما المركز الثاني في السوق المصري في مجال توزيع الأدوية، وفقا للبيان.

وتعد شركة نوفو نورديسك واحدة من كبرى شركات الرعاية الصحية على مستوى العالم لها أكثر من 90 عاما من الخبرة في تطوير منتجات وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكر والأمراض المزمنة.

وكانت شركة نوڤو نورديسك تعتمد سابقا على شركتين لتوزيع منتجاتها واحدة من القطاع العام، وأخرى من القطاع الخاص لتوزيع منتجاتها في مصر، بحسب بيان "ابن سينا".