الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بمصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستويات مساء أمس.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس وكريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.