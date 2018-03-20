 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم ريهام سعيد عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

البورصة تتراجع 0.6% مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:31 ص الثلاثاء 20 مارس 2018
البورصة تتراجع 0.6% مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64%، عند مستوى 17062 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الإثنين، رغم إعلان الحكومة أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة. وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 17172 نقطة.

مؤشرات البورصة تعاملات البورصة

الخبر التالى:

24 مليار دولار من البنك الأهلي لتمويل الاستيراد منذ تعويم الجنيه

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان