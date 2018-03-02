8 مليارات جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهاداتي الـ 17 و15% في أسبوعين

كتبت- منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من الاكتتاب في شهادتي الادخار ذات العائد 17 و15% بلغت نحو 8 مليارات جنيه، خلال أسبوعين.

وأضاف أبوالفتوح في تصريحات لمصراوي، أن الإقبال على شراء الشهادات الجديدة يزداد منذ الإعلان عن طرحها بداية من يوم الأحد قبل الماضي.

وكان البنك الأهلي وبنك مصر أعلنا قبل أسبوعين عن وقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%، مع تراجع معدلات التضخم.

وقرر البنكان إصدار شهادة جديدة بفائدة 17% لمدة عام يصرف عائدها كل 3 أشهر.

كما خفضا الفائدة على شهادة الـ 16% إلى 15% مدتها ثلاث سنوات.

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