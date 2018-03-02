الدولار يتراجع في 9 بنوك ويستقر في "الإسكندرية" خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر خلال الأسبوع الماضي، بينما استقر في بنك الإسكندرية فقط.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع بتعاملات بداية الأسبوع.

كما خفّض بنك مصر سعر العملة الأمريكية إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، بتعاملات الأحد الماضي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، خلال الأسبوع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية في بنوك كريدي أجريكول والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، بنهاية الأسبوع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، الأحد الماضي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، بتعاملات بداية الأسبوع.

كما خفض البنك العربي الإفريقي، سعر الدولار إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال الأسبوع، عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.