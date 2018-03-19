تقرير جوميا: "الصيني" ساهم في انتشار الهواتف الذكية الرخيصة في مصر

كتبت- شيماء شلبي:

أظهر التقرير السنوي لمؤشرات الهواتف المحمولة في مصر، الذي أعدته شركة جوميا مصر، في نسخته الرابعة تطورًا كبيرًا في نمو الهواتف المحمولة في السوق رغم ارتفاع أسعارها؟

وقال التقرير إن تنوع المنتجات والعلامات التجارية للهواتف وفر خيارات واسعة أمام المستهلكين.

وأكد التقرير أن اتجاهات مصر للهواتف المحمولة لعام 2018 كانت إيجابية مع توقعات باستمرار هذا النمو خاصة مع دخول لاعب جديد لسوق تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يحمل شعار - شركة سيكو- حيث تعد مصر أحد أكبر 3 أسواق في صناعة الهواتف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وبحسب التقرير، ساهمت كل من إيران ومصر وتركيا في أقل من نصف الاشتراكات الإقليمية في منتصف عام 2017 ، وستقوم هذه الأسواق بالإضافة إلى العراق والسودان بالمشاركة في إضافة 34 مليون شخص يستخدم الهواتف المحمولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA بحلول عام 2020 بنسبة تصل الى 65%.

الدراسة أجريت علي أربعة عشر دولة آخرى مثل: الجزائر ونيجيريا والمغرب وتونس وكينيا وإثيوبيا وموزامبيق وغانا وساحل العاج والكاميرون ورواندا وأوغندا وتنزانيا والسنغال، وتمثل هذه الدول أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي في أفريقيا.

وسجل السوق المصري أكثر من 100 مليون مشترك بنسبة انتشار تصل إلى 102% ، مع وصول التعداد السكاني في مصر إلى حوالي 98 مليون نسمة ، ويستخدم المصريون وسائل متعددة لتصفح الإنترنت والتسوق الإلكتروني، وهو من العوامل الأساسية المؤثرة في نسبة الاشتراكات التي بلغت 102% من حيث الانتشار، بحسب التقرير.

وأرجع تقرير جوميا أسباب انتشار الهواتف الذكية ذات الأسعار الرخيصة، إلى زيادة العرض من قبل مُصنعين جدد للهواتف الذكية في السوق المصرية، حيث لاحظ التقرير انخفاضا في مسار متوسط أسعار الموبايلات المُباعة على جوميا من 2014 حتى وقتنا هذا، من 165 دولارا في 2014 إلى 96 دولارا في 2017 وذلك بسبب توفر هواتف ذكية بأسعار أقل، علاوة على الانتشار القوي للهواتف الذكية الصينية التي تمنح خيارات واسعة من الأجهزة التي تم تصميمها لتلبية كافة احتياجات المستهلكين على مستوى أفريقيا بنطاق أكبر من الأسعار.

وذكر التقرير أن مصر تقود الطريق مرة أخرى مع نمو مبيعات الهواتف الذكية، حيث زادت مبيعات الهواتف الذكية، مع اتجاه مصر القوي نحو التجارة الرقمية أكثر، حيث أصبح المستهلك المصري أكثر تطورًا مما أدى إلى تصنيف 50% من السكان كمستخدمين للإنترنت.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى في أكثر المحافظات شراءً للهواتف عبر موقع جوميا بنسبة 52% تليها محافظة الجيزة بنسبة 20% ثم الإسكندرية 7% وجاءت منطقة الدلتا في المرتبة الرابعة بنسبة12 %، وصعيد مصر 7% وسيناء 2%.

كما زادت مبيعات الهواتف الذكية عبر جوميا من عام 2016 حتى نهاية عام 2017 بنسبة 164% وتشير التوقعات أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 720 مليون هاتف ذكي في أفريقيا.

ويعد خيار الدفع عند الاستلام هو الطريقة المفضلة للدفع في مصر - طبقًا لنسبة 85% من العملاء الذين يتسوقون على جوميا - نظرًا لتخوف العملاء من جودة المنتجات والاحتيال عبر الإنترنت.