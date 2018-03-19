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تعيين مدحت نافع رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية

06:35 م الإثنين 19 مارس 2018
تعيين مدحت نافع رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية

مدحت نافع

كتبت- شيماء حفظي:

قرر وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، اليوم الإثنين، تعيين مدحت نافع رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال مدحت نافع، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الوزير أصدر القرار رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة ثلاث سنوات.

وكان نافع، يتولى منصب العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، منذ نوفمبر 2017.

ويعد مدحت نافع من ذوي الخبرة في مجال التمويل والاستثمار وسوق المال، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

مدحت نافع خالد بدوي وزارة قطاع الأعمال

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