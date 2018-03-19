الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنكي القاهرة وقناة السويس بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي القاهرة وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك القاهرة سعر الدولار إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع في الصباح.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول والبركة وأبو ظبي الإسلامي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.