ارتفاع جديد في أسعار الدواجن المحلية بسبب زيادة الأعلاف

كتبت- إيمان منصور:

عاودت أسعار الدواجن الارتفاع مرة أخرى بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة زيادة أسعار العلف الذي أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج، بحسب ماقاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وقال عبد العزيز لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن ارتفع بالمزرعة إلى 24 جنيها مقابل 22 جنيها قبل أسبوع، كما وصل بالأسواق إلى 28 جنيها، في حين استقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند 29.5 جنيه، وبالأسواق عند 34 جنيها، فيما وصل سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه.

وأضاف عبد العزيز أن ارتفاع سعر طن العلف إلى 7.3 ألف جنيه خلال الأيام الماضية مقابل 6.8 ألف جنيه أدى إلى رفع تكاليف تربية الدواجن وزيادة سعر الدواجن الحية، بعد أن كانت تراجعت خلال الشهر الماضي نتيجة إغراق السوق بكميات كبيرة من الدواجن المستوردة، على حد قوله.

وأشار عبد العزيز إلى أن أسعار الدواجن مرتبطة بتكلفة الانتاج، "إذا ارتفعت التكلفة من الطبيعي أن تزداد الأسعار".

وقال إن "تكلفة انتاج الدجاجة الواحدة يصل حاليا إلى نحو 24.5 جنيه، وهي ماتعد تكلفة مرتفعة على المربي، ومع ذلك يباع الكيلو من المزرعة بـ24 جنيها أي بخسارة نحو 50 قرشا ولكن مايهم المربي هو البيع خاصة أن الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين".

وفي يناير الماضي انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها.