التخطيط: عجز الموازنة يتراجع إلى 4.2% خلال النصف الأول (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الإثنين، إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5% خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

ورفعت وزارة المالية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى بين 9.5 و9.7%، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية في 10 مارس الجاري، مقارنة بالمستهدف في بداية العام المالي بين 9 و9.25%.

ونشرت وزارة التخطيط "إنفوجرافيك" على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح مؤشرات الأداء المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018.

