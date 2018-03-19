الإحصاء: تراجع عدد الشون المؤجرة لحساب الغير إلى 471 شونة العام الماضي

كتبت - إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الشون في القطاع العام / الأعمال العام، والقطاع الخاص المستخدمة في التخزين لحساب الغير بلغ 471 شونة عام 2016-2017 مقابل 492 شونة عام 2015-2016، بانخفاض بلغ نسبته 4.3%.

وأضاف أن إجمالي عدد المخازن في القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة في التخزين لحساب الغير وصل إلى 1087 مخزنا عـــام 2016-2017 مقابل 1143 مخـــزنا عام 2015-2016 بانخفاض بلغ نسبته 4.9 %.

وبلغت نسبة مخزون القمح 99.7% من إجمالي مجموعة الغلال ومستحضراتها في هذه الشون والمخازن، حيث بلغ رصيد آخر العام 453.8 ألف طن عام 2016-2017 مقابل 794.9 ألف طن عـام 2015-2016 بانخفاض بلغ نسبته 42.9%.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى زيادة المنصرف من القمح خلال العام الماضي مقارنا برصيد أول العام.

وبلغت نسبة مخزون الأسمدة النيتروجينية 13.5% من إجمالي مجموعة الأسمدة المصنعة في هذه الشون والمخازن، حيث بلغ رصيد آخر العام 1.2 ألف طن عام 2016-2017 مقابل 4.6 ألف طن عام 2015-2016 بانخفاض بلغ نسبته 74.8%.

وأرجع الإحصاء هذا التراجع إلى زيادة المنصرف خلال العام مقارناً برصيد أول العام.

الصوامع

قال جهاز الإحصاء، إن إجمالي عدد الصوامع في القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة في التخزين لحساب الغير بلغ 18 صومعة عام 2016-2017 مقابل 19 صومعة عام 2015-2016 بانخفاض بلغت نسبته 5.3%.

وبلغت نسبة مخزون القمح 100% من إجمالي مجموعة الغلال ومستحضراتها المخزنة في هذه الصوامع، حيث بلغ رصيد آخر العام 332 ألف طن عام 2016-2017 مقابل 268.7 ألف طن عام 2015-2016 بزيادة بلغت نسبتها 23.5%.

الثلاجات

أشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي عدد الثلاجات في القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص المستخدمة في التخزين لحساب الغير 244 ثلاجة عام 2016-2017 مقابل 253 ثلاجة عام 2015-2016 بانخفاض بلغ نسبته 3.6%.

وبلغت نسبة مخزون لحوم البقر المجمدة 15.7% من إجمالي مجموعة اللحوم ومستحضراتها المخزنة في هذه الثلاجات، حيث بلغ رصيد آخر العام ألف طن عام 2016-2017 مقابل 3.7 ألف طن عام 2015-2016 بانخفاض بلغت نسبته 73.3%.

وأرجع الإحصاء هذا التراجع إلى زيادة المنصرف خلال العام مقارناً برصيد أول العام.

وبلغت نسبة مخزون البطاطس 76.3% من إجمالي مجموعة الفواكه والخضروات المخزنة في هذه الثلاجات، حيث بلغ رصيد آخر العام 34.3 ألف طن عـــام 2016-2017 مقابل 34.2 ألف طن عام 2015-2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.4%.