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سايب: طارق الخولي ضمن المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك

12:51 م الإثنين 19 مارس 2018
سايب: طارق الخولي ضمن المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك

القاهرة- مصراوي:

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب بنك)، اليوم الإثنين، إن طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي، ضمن المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك.

وأضاف البنك، في بيان للبورصة، ردا على تقارير بخصوص ترشيح الخولي لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك، أن مدة مجلس إدارة البنك الحالي تنتهي بنهاية الجمعية العامة العادية المقررة يوم 29 مارس المقبل.

وقال إن الخولي ضمن المرشحين لمجلس الإدارة بعد العرض على الجمعية العامة للبنك وموافقة البنك المركزي.

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