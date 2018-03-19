البنك الأهلي يعتزم إطلاق منتجين جديدين لتمويل السيارات بشروط ميسرة

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يدرس حاليا إطلاق منتجين جديدين، خلال العام الجاري، بشروط ميسرة فيما يتعلق بإثبات الدخل.

وأوضح سوس لمصراوي أن البنك سيدخل بعض التعديلات للتسهيل على العملاء بالنسبة للمستندات المطلوبة لإثبات الدخل، مثل قبول حيازة الأرض للموافقة على قرض السيارة.

وأضاف أن البنك سيعلن التفاصيل الخاصة بالمنتجين الجديدين فور الانتهاء من دراستهما.

وبحسب سوس، فإن المنتج الأول، لأصحاب المهن الحرة وسيقوم البنك فيه بتمويل 50% من إجمالي ثمن السيارة مقابل 50% للعميل، أما المنتج الثاني فسيكون للموظفين، ويتم من خلاله تمويل السيارة بنسبة 60% للبنك و40% للعميل.

وقال سوس إن محفظة قروض السيارات في البنك الأهلي بلغت 1.9 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضي.

وأشار إلى أن محفظة التجزئة المصرفية تبلغ حاليا 46 مليار جنيه، وأن البنك يستهدف زيادتها إلى 48 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار في 20 بنكًا

تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة على الودائع في 15 بنكا

خريطة أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في 14 بنكاً

دليلك إلى شهادة "أمان المصريين" الجديدة في سؤال وجواب