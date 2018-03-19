"البترول" تبدأ حفر آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط في إبريل المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، إن قطاع البترول، سيبدأ الشهر المقبل عمليات حفر الآبار بمشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار برنامج العمل الجاري لتنمية الحقول المكتشفة ووضع آبار جديدة للغاز على خريطة الإنتاج للمساهمة في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلى من إمدادات الطاقة.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه طارق الملا، وزير البترول، من هشام العطار، رئيس شركة رشيد والبرلس للغاز، حول موقف مشروع إنتاج الغاز من المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط.

وأوضح التقرير أنه تم بالفعل تحريك جهاز الحفر "NGT1 " من خليج المكسيك نحو موقع حفر آبار المرحلة التاسعة (ب) بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، لكي يبدأ في تنفيذ عمليات الحفر وفقا لبرنامج عمل المشروع.

ويشمل برنامج عمل المشروع حفر 10 آبار بواقع 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين حيث تبدأ عمليات الحفر ببئر استكشافية، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه من المخطط إطلاق باكورة إنتاج الغاز من أول 3 آبار من مشروع المرحلة التاسعة (ب) خلال العام المالي 2018-2019، على أن يتم وضع باقي الآبار على الإنتاج خلال عام 2019 إيذاناً بالانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 807 ملايين دولار، وينفذه قطاع البترول وشركة شل العالمية.

وقالت الوزارة إن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من إتمام كافة الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث تم إسناد كافة الأعمال الهندسية ومراجعة التصميمات لشركة إنبي، بالتعاون مع شركة "وود جروب كيني".

كما تم إسناد أعمال التصنيع وشراء المهمات لشركة سايبم الإيطالية، والتركيبات والتوريدات البحرية لشركة (SUB SEA 7)، بحسب بيان الوزارة.