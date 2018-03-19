بشاي يرتفع إلى 13 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الحديد في الشركات اليوم

كتبت- منارالرخ :

شهدت أسعار الحديد، اليوم الاثنين، قفزة جديدة في مجموعة حديد بشاي، لتواصل ارتفاعها المستمر منذ بداية الشهر الجاري.

وقفز سعر طن الحديد في شركة بشاي بنحو 100 جنيه، ليصل إلى 13 ألف جنيه، تسليم المصنع، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، لمصراوي.

وسجل سعر طن الحديد في شركة السويس للصلب اليوم الاثنين، 12875 جنيهًا تسليم أرض المصنع، وشركة الكو ستيل 12850 جنيها.

واستقرت أسعار الحديد في باقي الشركات، حيث سجل سعر حديد عز 12790 جنيهًا للطن، وفي شركة المراكبي 12650 جنيهًا، والجيوشي 12850 جنيهًا.

كما استقر السعر في شركة الجارحي عند 12750 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 12850 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن الحديد في شركة حديدنا 12750 جنيهًا، وشركتي قوطة وسرحان 12700 جنيه، و12600 جنيه في شركات مصر ستيل، والكومي، وطنطا، بحسب الدجوي.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، خاصة في شركتي عز وبشاي، نتيجة تحرك سعر خام "البليت" عالميا الذي يدخل في صناعة الحديد.

وتعتبر هذه الأسعار تسليم أرض مصنع، ويضاف عليها مكاسب التجار، التي تختلف من منطقة لأخرى.

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