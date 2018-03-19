الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار مساء أمس الأحد.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والبركة وأبو ظبي الإسلامي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.