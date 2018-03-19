أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم ريهام سعيد عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:47 ص الإثنين 19 مارس 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بأسعار مساء أمس الأحد.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والتجاري الدولي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الإفريقي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والبركة وأبو ظبي الإسلامي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلى المصري

الخبر التالى:

تحالف "أوراسكوم كونستراكشون" يفوز بتطوير مطار الفجيرة بـ180 مليون دولار

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان