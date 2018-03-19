تحالف "أوراسكوم كونستراكشون" يفوز بتطوير مطار الفجيرة بـ180 مليون دولار

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن تحالفا يضمها ومجموعة الصحراء الإماراتية، فاز بمشروع أعمال تطوير مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات قيمته حوالي 180 مليون دولار.

وأضافت الشركة أن حصتها من قيمة العقد الذي وقعه التحالف تصل إلى 60%.

ويشمل المشروع جميع أعمال البنية التحتية الرئيسية لتطوير المطار بما فيها إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية، وتوسيع مدرج الطائرات الحالي، وإنشاء مدرج جديد للطوارئ مع الممرات السريعة، إلى جانب تركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمطار، بحسب البيان.

وأشارت أوراسكوم إلى خبراتها السابقة في قطاع المطارات، "حيث نفذت أعمالا مماثلة لغالبية المطارات العسكرية والمدنية في مصر، وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولي في السعودية، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات".

وقالت الشركة: "يؤكد هذا المشروع على استمرار استراتيجية الشركة في التركيز على المشروعات المتخصصة ذات الجودة في قطاعاتها الرئيسية التي تتميز فيها، والتي تقوم بتنفيذها داخل وخارج جمهورية مصر العربية".

وكانت أوراسكوم كونستراكشون، قالت في بيان الشهر الماضي، إنها أضافت عقودا جديدة قيمتها 650 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2017.