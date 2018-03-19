نائب رئيس البورصة يتوقع طرح 5 شركات خاصة في 2018

القاهرة - وكالات:

قال محسن عادل نائب رئيس البورصة، اليوم الإثنين، لوكالة رويترز، إنه من المتوقع طرح أربع أو خمس شركات خاصة للاكتتاب العام في البورصة خلال 2018.

وأضاف محسن عادل، للوكالة، أن الشركات ستكون في قطاعات "الصناعة والعقارات والقطاع المالي".

تأتي تصريحات عادل بعدما أبلغ وزير المالية الوكالة، اليوم الإثنين، أن الحكومة تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار) ضمن برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا عبر طرح حصص في 23 شركة.

وقال عادل إن طروحات القطاع الخاص "ستكون ما بين كبيرة ومتوسطة... الطرح الكبير أي يزيد على ملياري جنيه والمتوسط في حدود مليار جنيه".

وتعتزم شركات منها يونيون إير، وسي آي كابيتال، ورؤية العقارية، وشركات أخرى في القطاع الخاص طرح حصص في البورصة هذا العام.

وقال عادل عن الطروحات الحكومية المزمعة إنها "ستساهم في إنعاش السوق وعودة المستثمرين".