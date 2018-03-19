أبوظبي الأول ينفي التلاعب في الريال القطري

القاهرة- وكالات:

نفى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك إماراتي، اليوم الإثنين أن يكون قد حاول التلاعب في الريال القطري، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنك في بيان إنه يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح في جميع الأماكن التي يعمل بها.

كانت خطابات اطلعت عليها رويترز أظهرت تقدم مكتب محاماة يعمل لصالح مصرف قطر المركزي بطلب إلى جهات تنظيمية أمريكية للتحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك الخليج الأول متهما إياها بإجراء معاملات "وهمية" في سوق الصرف الأجنبي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القطري في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.