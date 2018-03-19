البورصة ترتفع بشكل طفيف بعد إعلان طروحات الحكومة

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، بعد إعلان الحكومة الشركات المزمع طرحها كرمحلة أولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وصعد المؤشر EGX30 بنسبة 0.17%، عند مستوى 17300 نقطة، وهي قمة جديدة يصل لها المؤشر لأول مرة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وأعلنت وزارة المالية، أمس، أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وشملت 3 بنوك و20 شركة.

وكانت البورصة ارتفعت أمس الأحد، بنسبة 1.6%.