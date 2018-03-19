المقاولون العرب تفوز بمشروع سكني بالكويت بقيمة 47.2 مليون دينار كويتي

كتبت-منال المصري:

قالت شركة المقاولون العرب اليوم الإثنين إنها فازت بمناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 509 منازل بالكويت بتكلفة إجمالية 47.2 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 2.8 مليار جنيه مصري.

وأضافت في بيان صحفي- اطلع مصراوي عليه- أن المشروع سيخدم ما يقدر بحوالى 4500 نسمة ويقام على مساحة 391 ألف متر مسطح على أن تكون مدة تنفيذ المشروع حوالي 30 شهرا.

وقال محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، في البيان إن السوق الكويتى يعد أحد الأسواق الواعدة لما يتمتع به من تنافسية كبيرة وسط حجم هائل من المشروعات.

وبحسب البيان فإن المشروع، الذي سيكون في منطقة شرق تيماء بمحافظة الجهراء، يتكون من بيوت حكومية بمساحة تبلغ 300 م2 للبيت الواحد ويتكون من دور أرضي وأول بمسطح 200 متر مسطح للدور.

وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء مسجد بمساحة 1720م2 بالإضافة إلى مباني خدمات ومواقف خاصة للسيارات ومحلات تجارية وأعمال طرق داخلية بطول 9 كيلوات متر وشبكات بنية تحتية بأقطار متنوعة من قطر 200 مم وحتى 1600 مم وعدد 9 محطات فرعية لمحولات الكهرباء ويحاط المشروع بحزام شجرى بحوالى 3 أفدنة .

وقال البيان إن المشروع يعتر استكمالا لسلسلة من المشروعات الكبرى التي نفذتها الشركة في السوق الكويتي، مثل مشروع مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح الذي يعد أكبر مستشفى من نوعه فى الشرق الأوسط بسعة 1200 سرير.

كما تنفذ الشركة تطوير طريق الجهراء وهو أضخم مشروعات الخطة الإستراتيجية التي تم تنفيذها لتطوير شبكة الطرق في دولة الكويت بطول 17.7 كم من الجسور العلوية، بقيمة 270 مليون دينار كويتي.