وزير المالية: طرح من 4 إلى 6 شركات حكومية في البورصة خلال 2018

القاهرة – وكالات:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الإثنين، إن مصر تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679 - 848 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الوزير للوكالة "سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر المقبل... باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات".

كانت رئاسة الجمهورية أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.

ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم إنبي.

وكشفت الحكومة الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

وقال الجارحي للوكالة إن الحكومة تستهدف أيضا "طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه".

"وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج".

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنكي القاهرة والإسكندرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، ومصر للتأمين.

وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي، ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب، وحسن علام للمقاولات والبناء، وبتروجت في القطاع النفطي، ومصر لتأمينات الحياة.