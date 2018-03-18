بالأسماء.. الحكومة تطرح 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال في البورصة

كتت- شيماء حفظي:

كشف بيان وزارة المالية، اليوم بخصوص الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، عن طرح 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طرح حصص جديدة في 5 شركات تابعة للقطاع، مدرجة بالفعل في البورصة.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، تطرح وزارة قطاع الأعمال العام، شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، طرح أولي، أي أنها تطرح لأول مرة في البورصة.

كما قررت طرح حصة جديدة من عدد من الشركات المدرجة بالفعل وتشمل 5 شركات هي الشرقية للدخان ايسترن كومباني، ومصر للألومنيوم، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة قررت أن تتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، بحسب البيان.

وذكر الوزير أنه من المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، "وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".

وتوقع الجارحي أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه.

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