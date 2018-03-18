التخطيط: اليوم بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال

كتبت- إيمان منصور:

بدأت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بمشروع رواد 2030، بالتعاون الأكاديمي مع جامعة كامبريدج.

وقال بيان للوزارة اليوم، إنه يتم إجراء المقابلات بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وتستمر المقابلات حتى 21 مارس الجاري ممن انطبقت عليهم شروط التقديم للحصول على المنحة.

وأوضح البيان، أنه سيتم الاختيار النهائي للمتقدمين في أبريل القادم.

وتشترط الوزارة ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاماً، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة جامعية، مع شرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مع احضار ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو أخر جهة كان تابع لها.

يُشار أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادي القائــم عـلـى الابتــكار والإبـداع.