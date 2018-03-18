لجان الزكاة في بنك ناصر تجمع 499 مليون جنيه خلال 9 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

قال بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، إن لجان الزكاة المشهرة بالبنك جمعت ما يقرب من 499 مليون جنيه منذ يوليو الماضي وحتى الآن، أي خلال 9 أشهر.

وأضاف البنك في بيان صحفي، أن خلال هذه المدة بلغت مصارف الزكاة 297 مليون جنيه.

ولدى بنك ناصر ما يقرب من 4.2 ألف لجنة زكاة، مهمتها جمع أموال الزكاة وإنفاقها على مصارفها الشرعية، وفقا للبيان.

ويمثل بنك ناصر الاجتماعي الذراع المصرفية لوزارة التضامن لتقديم الخدمات المصرفية والمالية والاجتماعية للمصريين، وبصفة خاصة الشرائح محدودة الدخل والأولى بالرعاية.

وقال البنك في البيان، إنه يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة كما أنها تقوم من خلال أموال التبرعات بتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية .

كما تعمل هذه اللجان على تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، وفقا للبيان.